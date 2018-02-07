Южнокорейских полицейских заставили смотреть порно на работе

Офицера полиции в Южной Корее обвинили в том, что он заставлял подчиненных смотреть порнофильмы на работе. Об этом сообщает The Korea Times.

В центре по защите прав военнослужащих рассказали, что полицейский по фамилии Ким, работающий в одном из участков провинции Кёнсан-Пукто, принуждал 100 сотрудников смотреть фильмы во время служебных выездов на автобусе и во время отдыха на службе. По данным правозащитников, это происходило с июня по сентябрь 2017 года.

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О действиях офицера стало известно после жалоб нескольких подчиненных. Что послужило мотивом для Кима, пока неясно. Также не сообщается, заключили ли его под стражу и выдвинули ли официальные обвинения.

Правозащитники обвиняют мужчину в домогательствах в отношении нижестоящих сотрудников. Они надеются, что инцидент заставит других пострадавших от подобных правонарушений заговорить о проблеме и присоединиться к движению #MeToo («Меня тоже»).

Этот хештег используют в соцсетях те, кто пережил сексуальные домогательства и насилие. Он получил широкое распространение в октябре 2017 года после того, как голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Движение начало распространяться в Азии в начале 2018-го. В частности, в конце января Reuters сообщало о студентке Бэйханского Университета в Пекине, рассказавшей о домогательствах со стороны преподавателя. Вслед за ней многие китаянки в сети также начали делиться своими историями.

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