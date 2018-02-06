Пышнобедрая модель рассказала об изнасилованиях

Известная плюс-сайз модель из Колумбии Мария Хименес Пасифико (Maria Jimenez Pacifico) рассказала о том, как ее дважды изнасиловали. Об этом сообщило издание The Independent.

О произошедшем девушка сообщила еще в январском интервью газете El Espectador, но история стала популярной только сейчас благодаря посту в ее Instagram. Своей публикацией она привлекла к себе внимание прессы по всему миру.

По словам модели, впервые ее изнасиловал «так называемый друг», когда ей было всего 15 лет. «Он пригласил меня на вечеринку к себе домой. Мы выпили, и он предложил меня проводить. Он сказал, что хочет позаботиться обо мне, а вместо этого втолкнул в сад и изнасиловал», — сказала Пасифико.

Материалы по теме #СамаДураВиновата Почему жертвы насилия так часто испытывают вину за случившееся

В 22 года незнакомец подсыпал ей что-то в напиток, увез к себе домой и несколько раз изнасиловал. Модель обратилась в полицию, однако из-за того, что обвиняемый страдал провалами в памяти после аварии, он смог избежать наказания.

Долгое время девушка думала, что сама во всем виновата. Недавний флешмоб meToo, в ходе которого женщины по всему миру делились историями о пережитом насилии, помог ей осознать, что это не так. Модель рассказала о случившемся с ней, чтобы придать смелости другим жертвам насилия, которые не решаются рассказать о произошедшем и винят в этом себя.

Мария Хименес Пасифико — первая колумбийская плюс-сайз модель. Она работает с такими брендами, как Dorothy Perkins, Zara и Lindex.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!