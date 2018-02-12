Умирающий криминальный авторитет перед смертью рассказал свою историю

Криминальный авторитет Анатолий Кириллов (Толик Кирилл), скончавшийся 30 января, перед смертью рассказал о своей биографии. Историю криминального авторитета публикует информационное агентство «Прайм Крайм».

Кириллов родился 3 февраля 1933 года в городе Боровичи в Новгородской области. Первый кошелек с 33 рублями украл в семь лет, в 1940 году, во время Советско-финской войны.

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«Попал в детдом в Вологде, где били и не кормили днями. Сбежал. Жили под Череповцом. Там же схватили и отправили в Ярославль, в такой же детдом. В 1944 году из Ярославля перевезли в Самарканд, откуда сбежал через полтора месяца. В 12 лет вернулся в Боровичи», — рассказал он.

С 1945-го по 1953 год с небольшими перерывами мужчина находился в местах лишения свободы за карманные кражи. 27 марта 1953 года его освободили по амнистии по случаю смерти Сталина, а 24 июня того же года задержали в Ленинграде и позднее осудили за «хищение государственного имущества».

23 апреля 1958 года Кириллов получил новый срок: вместе с другим заключенным они зарезали бригадира. Периодически в местах лишения свободы он совершал и другие преступления, из-за чего его срок постоянно увеличивался. Кирилл освободился 12 мая 1986 года, отсидев без выхода 33 года 7 месяцев и 26 дней.

«В 2003 году перестал красть. Начал получать пенсию. До этого 13 лет не получал», — приводит агентство слова криминального авторитета. 30 января Кириллов скончался в деревне Вязьмино Владимирской области, не дожив до 85-летия четыре дня.

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