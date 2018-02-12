Пятизвездочная тюрьма «раскулаченных» принцев попала на видео

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Роскошный пятизвездочный отель «Ритц-Карлтон» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в котором с ноября 2017-го по февраль содержали заподозренных в коррупции принцев, возобновил свою работу. Видео с места публикует BBC News.

В отеле находились около 200 задержанных, из них 11 принцев, в том числе двое племянников короля Салмана. В их распоряжении были дорогие рестораны, бассейн, спортивный зал.

Как отмечает журналист BBC News, королевские родственники были очень рассержены, когда их привезли в отель 4 ноября. Вначале им казалось, что это какая-то показная акция. Однако, осознав, что останутся в гостинице на неопределенное время, они были в бешенстве.

Принцы, а также четыре действующих и десятки бывших министров были взяты под стражу в ночь на 5 ноября 2017 года по инициативе Национального антикоррупционного комитета, возглавляемого наследным принцем Мухаммадом бен Салман Аль Саудом. 22 января стало известно, что правительство готово освободить и снять все обвинения с арестованных принцев только в том случае, если они согласятся заплатить 100 миллиардов долларов. Через восемь дней всех задержанных по подозрению в мздоимстве и казнокрадстве отпустили.

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