Саудовский принц рассказал о своей шикарной жизни в заключении

Арестованный по подозрению в коррупции принц Саудовской Аравии, миллиардер Аль-Валид ибн Талал рассказал, как проходит его заключение в гостиничном номере класса люкс. Об этом в субботу, 27 января, передает Reuters.

Принц вместе с другими задержанными членами королевской семьи живет в апартаментах отеля «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде. Сколько комнат в его золоченом номере, не уточняется. Reuters упоминает лишь о кабинете, кухне и столовой. «Я чувствую себя очень комфортно, потому что нахожусь в своей стране, в своем городе, здесь я как дома. Это не доставляет мне никаких неудобств», — пояснил миллиардер.

Материалы по теме Кровь и песок Саудовские принцы рабским трудом построят в пустыне рай за 500 миллиардов

По его словам, под стражей он живет привычной для него жизнью: работает, общается по телефону с родственниками, занимается спортом, плавает в бассейне и ходит на прогулки. Периодически его посещают коллеги и личный парикмахер. Его рацион также не изменился — он соблюдает веганскую диету. Напитки он пьет исключительно из кружки с собственным изображением.

Миллиардер уверен, что в ближайшее время его полностью оправдают, поскольку против него не выдвинуто никаких обвинений. Также он считает, что власти страны не будут претендовать на его активы в инвестиционной компании Kingdom Holding Co. Reuters уточняет, что через эту фирму принц владеет акциями, например, Twitter Inc и Citigroup Inc.

В ночь на 5 ноября 2017 года по инициативе Национального антикоррупционного комитета, возглавляемого Мухаммадом бен Салман Аль Саудом, были взяты под стражу 11 принцев, четыре действующих и десятки бывших министров. 22 января, стало известно, что правительство готово освободить и снять все обвинения с арестованных принцев за 100 миллиардов долларов. Переговоры на эту тему должны завершиться в конце января.

Как передавал Reuters, за свою свободу Аль-Валид ибн Талал предлагал «пожертвование» Саудовской Аравии, но генерального прокурора и других высокопоставленных лиц сумма не устроила.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!