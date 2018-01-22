Саудовских принцев «раскулачат» на 100 миллиардов долларов

Власти Саудовской Аравии намерены получить от арестованных принцев 100 миллиардов долларов за урегулирование обвинений в коррупции. Об этом сообщает Bloomberg.

Переговоры с принцами, которые содержатся в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, должны завершиться в конце января, отмечает агентство. Условия правительства приняли 90 человек, они уже вышли на свободу, еще пятеро обдумывают предложение, а 95 — отказываются платить и рискуют попасть под суд.

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Reuters 14 января сообщило, что задержанный принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей королевства, предложил «пожертвование» властям. Но генпрокурора страны не устроила сумма взноса.

В ноябре 2017 года Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии, возглавляемый наследным принцем Мухаммадом бен Салман Аль Саудом, взял под стражу около 200 человек — принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах. Тогда же газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство страны намерено конфисковать у арестованных 800 миллиардов долларов.

По данным властей королевства, предполагаемые коррупционеры похитили более 100 миллиардов долларов. «Потенциальный масштаб коррупционной деятельности, которую мы обнаружили, очень велик», — отметил генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб.

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