У саудовских принцев отберут триллион долларов для поправки финансов королевства

Правительство Саудовской Аравии намерено конфисковать до 800 миллиардов долларов у заподозренных в коррупции принцев и чиновников. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Значительная часть активов подозреваемых находится за границей, что осложнит попытки вернуть деньги в страну. Но даже доля этой суммы может поправить финансы Саудовской Аравии, отмечает газета. Продолжительный период низких цен на нефть вынудил правительство занимать на международном рынке, а также использовать средства резервных фондов, отмечает The Wall Street Journal.

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В настоящее время арестовано более 60 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов, но это только начало масштабной антикоррупционной кампании, сообщил собеседник издания. Центральный банк королевства уже заморозил счета «представляющих интерес» граждан.

По данным Bloomberg, состояние саудовского принца Аль-Валида бин Талала после ареста уменьшилось на 1,22 миллиарда долларов.

5 ноября в королевстве по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев и несколько десятков действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Решение было принято Национальным антикоррупционным комитетом Саудовской Аравии, главой которого накануне был назначен наследный принц Мухаммад бен Салман.

В июне король Саудовской Аравии назначил министра обороны Мухаммада бен Салмана наследным принцем.