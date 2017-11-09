Саудовские коррупционеры похитили более 100 миллиардов долларов

Более 100 миллиардов долларов похитили коррупционеры в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные крупного расследования, проводившегося в стране в течение трех лет, сообщает в четверг, 9 ноября, Associated Press.

«Потенциальный масштаб коррупционной деятельности, которую мы обнаружили, очень велик», — отметил генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб (Saud al-Mojeb), добавив, что власти заморозили около 1,7 тысячи банковских счетов, принадлежащих частным лицам. Счета компаний и предприятий пока остаются нетронутыми.

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По словам главы надзорного ведомства, за последние несколько дней задержали 208 вероятных взяточников, из них семь были освобождены без предъявления обвинений. Остальные все еще находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции задержали 11 принцев. Такую меру избрал Национальный антикоррупционный комитет. Ведомство, возглавляемое крон-принцем Мохаммедом бин-Сальманом, обладает правом расследовать, арестовывать, а также отслеживать и замораживать счета частных лиц, причастных к финансовым махинациям.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в то же время заявил, что в стране стартовала масштабная антикоррупционная кампания, призванная полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах.