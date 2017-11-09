Испуганные саудовские миллиардеры захотели вывести капиталы из страны

Богатейшие люди Саудовской Аравии ищут способы вывести свои активы из королевства и соседних стран Персидского залива, опасаясь их заморозки. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, состоятельные бизнесмены ведут переговоры с банками, управляющими компаниями и финансовыми консультантами. Они опасаются новой волны арестов в рамках дел о коррупции.

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Накануне, 8 ноября, газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство Саудовской Аравии намерено конфисковать у арестованных по подозрению в коррупции принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов до 800 миллиардов долларов. Центральный банк королевства уже заморозил счета «представляющих интерес» людей, отмечало издание. Генпрокурор страны заявил, что прошедшие аресты являются лишь фазой в масштабной антикоррупционной кампании.

По данным Bloomberg, состояние одного из богатейших людей мира, саудовского принца Аль-Валида бин Талала, после ареста сократилось на 1,22 миллиарда долларов.

5 ноября в Саудовской Аравии по обвинению в коррупции были задержаны более 60 принцев и высокопоставленных чиновников. Решение было принято Национальным антикоррупционным комитетом королевства, главой которого накануне был назначен наследный принц Мухаммад бен Салман.