«Раскулаченных» саудовских принцев выпустили из пятизвездочной тюрьмы

Все саудовские высокопоставленные чиновники и бизнесмены, задержанные по подозрению в коррупции и находившиеся в пятизвезвездочном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, были отпущены. Об этом во вторник, 30 января, передает Reuters.

Отмечается, что в ближайшее время гостиница начнет работать в нормальном режиме.

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По сведениям РИА Новости, одними из последних на свободу выпустили главу компании Saudi Bunladin group Бакра бин Ладена и его родных.

В ночь на 5 ноября 2017 года по инициативе Национального антикоррупционного комитета, возглавляемого наследным принцем Мухаммадом бен Салман Аль Саудом, были взяты под стражу 11 принцев, четыре действующих и десятки бывших министров. 22 января, стало известно, что правительство готово освободить и снять все обвинения с арестованных принцев только при условии, что они заплатят 100 миллиардов долларов.

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