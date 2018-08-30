Посаженную за аборт индонезийку помиловали

Индонезийский суд города Джамби одобрил прошение освободить из тюрьмы 15-летнюю девушку, которую отправили за решетку на шесть месяцев за нелегальный аборт. Об этом сообщает The Guardian.

Постановление суда отменили из-за того, что причиной аборта стало изнасилование: над девушкой несколько раз надругался ее брат. Правозащитники одобрили решение властей, однако продолжили требовать снятия обвинений с матери девушки, которая, предположительно, помогла ей прервать беременность.

Согласно материалам следствия, индонезийка родила на седьмом месяце беременности, выпив специальный отвар из трав. Плод закопали недалеко от дома. Он был обнаружен в мае, после чего началось расследование. Сначала индонезийку поместили в ту же тюрьму, где на тот момент за растление малолетних отбывал двухлетний срок ее брат. Позднее ее перевели в другое безопасное помещение, где она находится до сих пор и получает психологическую помощь.

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Активисты за права женщин настаивают на том, чтобы пострадавшая осталась в Джамби и продолжила посещать школу в городе. По их словам, она не хочет возвращаться в родную деревню и расставаться с матерью.

Аборт запрещен на территории Индонезии, кроме случаев, когда для этого есть особые показания, например, если женщина забеременела в результате изнасилования. Однако и в этом случае прерывать беременность можно лишь на ранних стадиях развития плода.

В марте в Сальвадоре женщину, приговоренную к 30 годам тюрьмы за аборт, выпустили на свободу спустя 15 лет. В стране действуют одни из самых суровых законов о запрете абортов. Зачастую, когда плод погибает в утробе или появляется на свет мертвым, женщинам вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. За такое преступление грозит как минимум 30 лет тюрьмы.

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