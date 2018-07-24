В США задумали вернуть запрет на аборты

Американские штаты задумались о запрете легализованных Верховным судом в 1973 году абортов. Об этом сообщает Time.

Соответствующий Акт об отмене устаревших законов, ущемляющих права девушек, уже был принят законодательным собранием Массачусетса и ожидает подписи губернатора штата. Его вступление в силу позволит автоматически отменить или внести правки в решение Верховного суда, согласно которому женщина по собственному желанию имеет право прервать беременность, если плод еще не стал жизнеспособным.

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Нововведения вступят в силу, если Верховный суд решит ограничить право женщин на аборт, гарантированное решением 55-летней давности. Это, в свою очередь, может быть сделано по результатам голосования после того, как высшую инстанцию покинет один из ее членов, Энтони Кеннеди.

Как пишет газета, еще несколько штатов, поддерживающих Республиканскую партию, готовы к возможной отмене закона о легализации абортов. Согласно данным исследовательской организации, занимающейся вопросами сексуального и репродуктивного здоровья Guttmacher Institute, всего 17 штатов уже издали законы, которые в случае изменений верховного законодательства ограничат легальность прерывания беременности. Из них четыре автоматически объявят аборты вне закона.

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