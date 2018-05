Легализация абортов обрадовала родителей жертвы запрета абортов

Родители погибшей Савиты Халаппанавар, ставшей символом кампании за легализацию абортов в Ирландии, заявили, что приветствуют результаты референдума, благодаря которому эта операция в Ирландии станет легальной. Об этом сообщает BBC News.

«Битва продолжалась шесть лет, и сейчас она выиграна. Теперь душа нашей дочери покоится с миром. Мы благодарны всем, кто сражался за нашу дочь», — рассказала мать погибшей женщины Елаги Аккамахадеви. Родители Халаппанавар также поддержали идею назвать новый закон «Законом Савиты».

«Наша страна серьезно обязана семье Савиты. Очень приятно, что родители наконец добились справедливости для своей дочери», — приводит Daily Mail слова Грайн Гриффин, директора движения Together for Yes («Вместе голосуем “за”»).

25 мая в Ирландии прошел референдум, на котором граждане должны были высказать свое мнение по поводу восьмой поправки к Конституции, уравнивающей в правах женщину и ее нерожденного ребенка. Две трети ирландцев высказались за легализацию абортов.

Ожидается, что новое законодательство в этой сфере будет разработано в ближайшие месяцы.

Савита Халаппанавар, 31-летняя стоматолог индийского происхождения, стала символом борьбы за легализацию абортов после того, как она погибла в 2012 году из-за запрета этой медицинской процедуры. Врачи отказались проводить женщине аборт после выкидыша, потому что сердце плода все еще билось. Медицинский персонал обосновал свой отказ тем, что «Ирландия — католическая страна». Когда эмбрион перестал подавать признаки жизни, у Савиты была диагностирована инфекция крови, из-за чего она умерла. Смерть Халаппанавар вызвала серьезные споры о возможности легализации абортов в Ирландии.

