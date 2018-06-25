Аптекарь отказал женщине в аборте, унизил ее и прикрылся моралью

В американском штате Аризона аптекарь отказался продавать женщине выписанные врачом абортивные таблетки, сославшись на свои моральные убеждения. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам Николь Моун (Nicole Mone), она чувствовала себя униженной после того, как сотрудник во всеуслышание озвучил ее проблему перед ее семилетним сыном и пятью другими клиентами в очереди. «Я все понимаю, у всех есть свои моральные убеждения. Но он совсем не понимает, что аборт — это не мое желание, а вынужденный выбор», — написала женщина на своей странице в Facebook.

Моун была на втором месяце беременности, когда врач сообщил ей, что плод не развивается как следует, и у нее, скорее всего, будет выкидыш. Он предложил ей сделать либо хирургический, либо медикаментозный аборт, который она и предпочла. Сообщается, что до этого у женщины уже был выкидыш.

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«Я ушла оттуда вся в слезах, опозоренная и униженная мужчиной, который понятия не имеет о том, с чем мне пришлось столкнуться. Зато он считает, что у него есть право отказать мне в покупке препарата, который мне выписал врач», — поделилась женщина.

Представитель сети аптек, в которой произошел инцидент, сообщил «Би-би-си», что компания разбирается в ситуации и уже принесла извинения пострадавшей. Он также пояснил, что согласно внутренним правилам сотрудник имеет право отказаться обслуживать клиента, если это противоречит его убеждениям, однако в таком случае он обязан передать заказ коллеге.

В случае с Моун аптекарь не передал заказ другому сотруднику, а отправил даму в другую аптеку. По словам Моун, извинений ей никто не принес.

Согласно федеральному закону США, ни один штат не вправе полностью запрещать аборты. Однако ограничения на процедуру прерывания беременности разнятся в разных регионах. В мае в штате Айова одобрили законопроект, запрещающий делать аборт после того, как обнаружено сердцебиение плода.

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