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Подсчитаны потери Трампа за год

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Дональд Трамп

Состояние президента США Дональда Трампа за год сократилось на 100 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, основанные на анализе от кредиторов, рыночных данных, годовых отчетах и майской финансовой статистике.

По данным на июнь 2017 года, состояние американского президента оценивалось в 2,9 миллиарда долларов. Как поясняет агентство, с того момента состояние Трампа, в частности, снизилось из-за падения спроса на аренду площадей в зданиях Trump Tower и Niketown и снижения доходов от его гольф-индустрии. Bloomberg добавил, что на фоне скандалов, которые сопровождают президентство Трампа, его имя убрали со зданий в Нью-Йорке, Торонто и Панаме.

В Trump Organization не согласились с выводами Bloomberg — в организации отметили, что сама методика подсчета агентства занижает стоимость основных активов компании в Нью-Йорке в сфере недвижимости. По словам представителя Trump Organization, принадлежащие президенту США здания находятся в благоприятных для аренды районах.

В марте журнал Forbes сообщил, что за год президентства состояние Трампа уменьшилось на 400 миллионов долларов, до 3,1 миллиарда. В частности, журнал отмечал снижение стоимости как Trump Tower, так и Niketown.

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