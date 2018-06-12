Раскрыты миллионные заработки дочери и зятя Трампа

Состояние дочери президента США Дональда Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера за год увеличилось на несколько десятков миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на переданную изданию финансовую отчетность Белого дома.

Дочь и зять президента США занимают в администрации Трампа посты советников и обязаны раскрывать сведения о доходах. Из документов следует, что общая стоимость активов Иванки и ее мужа к концу 2017 года достигала от 229 миллионов до 786 миллионов долларов. За год их доходы, по различным оценкам, составили от 20 до более чем 40 миллионов долларов.

Материалы по теме Трамп-героиня Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома

Как поясняет издание, чиновники Белого дома могут подавать оценки своего состояние в широком диапазоне.

Основной заработок пары пришелся на разные инвестиционные проекты, сделки от продажи недвижимости в Нью-Джерси. 289 тысяч долларов Иванка Трамп получила за написанную ею книгу «Женщины, которые работают».

По данным ВВС, Кушнер играл значительную роль в ходе предвыборной кампании республиканского кандидата. В 2006 году он приобрел газету New York Observer.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!