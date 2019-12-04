Названы самые посещаемые туристами города мира

Эксперты компании Euromonitor International составили ежегодный рейтинг самых популярных среди туристов городов мира Top 100 City Destinations. Соответствующий перечень опубликован на сайте организации.

Так, лидирующую позицию в списке занял Гонконг — согласно прогнозам, общее число посетивших его путешественников к концу года достигнет 26,7 миллиона человек. На следующих строчках, предполагают аналитики, разместятся Бангкок и китайский Макао с 25,8 и 20,6 миллиона туристов соответственно.

Замкнут топ-пять городов, по всей вероятности, Сингапур (19,7 миллиона) и Лондон (19,5). Также в десятке наиболее востребованных у путешественников локаций числятся Париж, Дубай, малайзийский Куала-Лумпур, индийский Дели и турецкий Стамбул. Кроме того, в перечень вошли два российских города — Москва, оказавшаяся на 45-й позиции, и Санкт-Петербург, разместившийся на 59-й.

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В целом, считают эксперты, мировой турпоток увеличится на 4,2 процента по сравнению с прошлым годом — согласно подсчетам, за 2019 год путешественники совершат 1,5 миллиарда поездок. При этом вошедшие в рейтинг города обеспечат почти 47 процентов международных перемещений.

5 сентября сообщалось, что самым популярным городом мира по версии Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index стал Бангкок. За один год столицу Таиланда посетили 22,78 миллиона туристов, которые в общей сложности потратили в городе 20,03 миллиарда долларов.

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