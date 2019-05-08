Иностранные богачи взяли пример с россиян

Богатые инвесторы по всему миру держат высокую долю своих капиталов в наличных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование UBS Group.

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Больше всего резервов в наличных держат инвесторы в странах Азии и Латинской Америки. В первом случае это связано с опасениями из-за новой торговой войны США и Китая, а во втором — с инфляцией. В США эта доля составляет 23 процента запасов — причиной инвесторы называют политику своей страны. В странах Европы уровень резервов богатых инвесторов в наличных составляет 35 процентов, в Швейцарии — 31 процент.

«Наличные — безопасный актив в рамках денежной стратегии, но рискованный в долгосрочной перспективе. Мы видим высокий уровень активов в наличных по всему миру. Сейчас хорошее время для того, чтобы диверсифицировать свой портфель», — пояснила аналитик Swiss Bank Паула Полито.

В апреле сообщалось, что аналогичной стратегии придерживаются и российские богачи. По данным Bloomberg, в России более 163 тысяч миллионеров и более четверти своего совокупного состояния они хранят в наличных. Это связано с недоверием банкам.

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