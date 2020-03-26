Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов

Ставки по ипотеке в России превысят уровень 10 процентов при развитии умеренного и кризисного сценариев. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на обзор «Угроза заражения» рейтингового агентства «Эксперт РА».

Издание пишет, что в начале 2019 года в России наблюдался рост стоимости ипотечных кредитов после повторного повышения ключевой ставки Банком России (до 7,75 процента) в декабре 2018-го. Тогда ипотечная ставка поднялась с 9,66 процента (начало года) до 10,56 процента (апрель), при этом объемы выданных и рефинансированных кредитов снизились. В июне Центробанк понизил ключевую ставку, за ним ставки начали понижать и банки. В итоге к концу 2019-го ставка опустилась до 9 процентов, а в январе 2020-го — до 8,79 процента.

Эксперты считают, что с большой вероятностью ставки по ипотеке превысят 10 процентов уже в первой половине текущего года. «Ряд банков уже повысил ставки по ипотеке, по всей видимости, это станет общерыночной тенденцией. Рост стоимости фондирования неизбежно приведет к увеличению ставок по ипотеке, что может вызвать снижение темпов выдачи», — сказал управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.

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