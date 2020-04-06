Описаны изменения в организме при заражении коронавирусом

Врач-патологоанатом Дарья Ситовская описала, какие изменения происходят в организме человека после заражения коронавирусом и какие проблемы с легкими могут возникать у таких людей. Об этом сообщает RT.
«Легкие поражаются, как и при гриппе, только при тяжелом течении болезни. Болезнь же протекает своим чередом, у нее свой патогенез и свои точки воздействия», — рассказала она. По словам Ситовской, коронавирус повреждает альвеолы легких, которые отвечают за насыщение тела кислородом — из-за того, что кровь не насыщается кислородом, его недополучают остальные органы.
Специалист напомнила, что самым чувствительным к нехватке кислорода органом является мозг. «Человек может терять сознание, а дыхательная недостаточность нарастать», — отметила патологоанатом. Ситовская добавила, что при серьезных поражениях легких требуются методы экстракорпоральной оксигенации (насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру»).
Как заметила врач, легкие у умерших после заражения коронавирусом плотные, темно-красные, безвоздушные, но при этом без явно выраженного отека, а здоровые легкие больше похожи на мягкую и эластичную губку для мытья посуды. Она подчеркнула, что смерть зараженных коронавирусом чаще всего наступает в результате осложнения сопутствующих заболеваний, а вирус лишь ускоряет болезнь.
За последние сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусом. Больше всего в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35) и Республике Коми (31). В Татарстане зарегистрированы 16 новых пациентов, в Краснодарском крае — 11. По 10 новых случаев в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. В остальных регионах — менее 10 зараженных за сутки.
Общее число инфицированных в России превысило 6 тысяч. Умерли 47 человек.
Вирус SARS-CoV-2 передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения