В России рассказали о разработке трех препаратов для лечения коронавируса

Вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин расказал о разработке в России трех препаратов для лечения коронавируса. Об этом он сообщил РИА Новости.

В частности, речь идет о противовирусном препарате триазавирин. На данный момент готова его ингаляционная форма, которую можно будет использовать именно для лечения респираторной вирусной инфекции. Чехонин сообщил, что она уже готова для передачи на испытания.

Институт органического синтеза и московский Институт органической химии имени Зелинского создали схему синтеза японского противовирусного препарата фавипиравир. Он также уже готов для передачи на испытания.

Помимо этого, Чехонин отметил препарат фортепрен, созданный Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Институтом органической химии. Основой для него стал ветеринарный препарат фоспренил, который применяют для лечения коронавирусных инфекций у животных. На данный момент он находится на стадии регистрации. После этого препарат могут передать на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19.

Ранее сообщалось, что препараты ремдесивир, фавипиравир и умифеновир проходят клиническое тестирование в ходе лечения пациентов с коронавирусом в России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!