В России за сутки выявили 6760 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи зарегистрированы в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

Всего на сегодняшний день в России подтверждено 661 165 случаев инфицирования в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.

С 30 июня на 1 июля в стране было выявлено 6556 случаев заражения коронавирусом. Тогда сообщалось о 216 летальных исходах и 10 281 выздоровевшем.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что страна «идет хорошим путем» в борьбе с коронавирусом. При этом она подчеркнула, что россиянам следует оставаться внимательными, так как ситуация может измениться.

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