В Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом

Еще 39 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного штаба по борьбе с инфекцией.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в столице достигло 3870 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в столице. Градоначальник назвал маловероятным такой сценарий. По его словам, с каждой неделей эпидемиологическая картина в столице улучшается. «Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — сказал он.

По данным на 1 июля, за все время в столице зарегистрировано 222 тысячи фактов инфицирования. 152 тысячи зараженных уже поправились.

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