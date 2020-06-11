Начались поставки лекарства от коронавируса в российские больницы

Первая партия препарата против коронавируса «Авифавир» (также известен как «Фавипиравир» производства РФПИ и «ХимРар») доставлена в российские больницы, сообщает РИА Новости.

«В июне будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год», — говорится в поступившем агентству пресс-релизе.

Лекарство начали получать клиники и фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Кировской областей, Татарстана и Екатеринбурга.

«Авифавир» — один из двух зарегистрированных в мире препаратов против новой коронавирусной инфекции, ранее его применяли при лечении лихорадки Эбола. Минздрав зарегистрировал медикамент в мае. Зараженные россияне будут получать его бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), в свободной продаже лекарства нет.

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