Начались поставки лекарства от коронавируса в российские больницы

Первая партия препарата против коронавируса «Авифавир» (также известен как «Фавипиравир» производства РФПИ и «ХимРар») доставлена в российские больницы, сообщает РИА Новости.
«В июне будет поставлено 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год», — говорится в поступившем агентству пресс-релизе.
Лекарство начали получать клиники и фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Кировской областей, Татарстана и Екатеринбурга.
«Авифавир» — один из двух зарегистрированных в мире препаратов против новой коронавирусной инфекции, ранее его применяли при лечении лихорадки Эбола. Минздрав зарегистрировал медикамент в мае. Зараженные россияне будут получать его бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), в свободной продаже лекарства нет.