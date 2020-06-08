Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

Создатели лекарств для борьбы с коронавирусом подали более 90 заявок на получение патента. Скорее всего, в июле появится препарат, который можно будет использовать в лечении зараженных пациентов. Такой срок в интервью «Российской газете» назвал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

«Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет», — сказал он.

По его словам, на рассмотрении находятся более полусотни изобретений на терапевтические и профилактические средства от COVID-19. Для таких разработок в службе установлен приоритетный порядок рассмотрения, который занимает до двух месяцев вместо пяти-шести. Также имеются заявки на средства дезинфекции и индивидуальной защиты. «Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад», — добавил Ивлиев.

В конце мая Минздрав зарегистрировал первый в России препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» (также известно как «Фавипиравир», произведено производства РФПИ и «ХимРар»). Ранее его применяли при лечении лихорадки Эбола. В российские клиники лекарство поступит 11 июня. Его будут раздавать зараженным бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

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