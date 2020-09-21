Продавец российского лекарства от коронавируса назвал его самым дешевым в мире

Высокая стоимость российского лекарства от коронавируса «Арепливир» связана с тем, что оно спасает жизни. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый, передает РИА Новости.

Он назвал цену в рознице в 12 320 рублей адекватной, заметив, что препарат стал «самым дешевым в мире» в своем классе. По словам Белого, ни одному из пациентов, которые употребляли лекарство, не понадобилась искусственная вентиляция легких.

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Продажа «Арепливира» в российских аптеках началась в понедельник, 21 сентября. Лекарство отпускается по рецепту, применять его рекомендуют в первые 24 часа после появления признаков заражения COVID-19. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов.

«Арепливир» является российской версией американского препарата фавипиравир, но в США от его регистрации отказались. В Японии лекарство зарегистрировали как препарат против гриппа, но не применяли из-за опасных побочных эффектов.

Генеральный директор «Промомеда» Андрей Младенцев утверждает, что по итогам клинических испытаний осложнений у лекарства не выявлено. Каких-либо других подробностей об их испытаниях не приводилось.

Между тем вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн отмечал, что исследование двойным слепым методом в России не проводили, а в Японии провели и выяснили, что против коронавируса препарат не работает.

В свою очередь политолог Глеб Кузнецов указал, что российский «Арепливир» является аналогом, с минимальными изменениями, индийских препаратов, однако те продаются на рынке в десять раз дешевле.

Вторым российским лекарством от коронавирусной инфекции станет «Коронавир» производства компании «Р-Фарм». Его стоимость составит 11 550 рублей за 50 таблеток. Как и «Арепливир» он разработан на основе фавипиравире, таким же будет его международное непатентованное наименование «Фавипиравир».