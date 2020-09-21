В Госдуме потребовали проверить цену на лекарство от коронавируса

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверить цену на лекарство от коронавируса под названием «Арепливир». Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 21 сентября.

По его словам, помимо запроса в ФАС, он также написал министру здравоохранения Новосибирской области, чтобы тот разъяснил ему, кто может претендовать на льготу при покупке препарата за 12 тысяч рублей.

«Считаю своим долгом позаниматься этой ситуацией. Объективно мы не знаем себестоимость данного препарата. Хорошо, что такое лекарство у нас появилось эффективное, но надо понимать ценообразование», — пояснил Кудрявцев.

Ранее эксперты заявили, что высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире. По словам гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед», выпускающей «Арепливир», Андрея Младенцева, снижение стоимости пока не представляется возможным. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в свою очередь обратил внимание на необходимость доказать эффективность препарата.

21 сентября «Арепливир» поступил в первые аптеки. Розничная стоимость «Арепливира» составит 12 320 рублей за 40 таблеток. Второе российское лекарство, которое Минздрав решил включить в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, будет стоить чуть дешевле — 11 550 рублей.