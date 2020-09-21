Онищенко оценил стоимость российского лекарства от коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил стоимость препарата от коронавируса «Арепливир». По его мнению, 12 тысяч рублей — необоснованная цена для лекарства, чья эффективность пока не доказана. Об этом он заявил телеканалу «360».

«Эти господа [разработчики препарата] не с того боку начали. Вы сначала убедите медицинское сообщество в том, что он действительно дает желаемый результат, а потом уже говорите о цене», — отметил Онищенко.

Кроме того, он напомнил, что «Арепливир» — это не оригинальный препарат, а повторение уже имеющихся лекарств. «Скромнее надо быть нашим производителям», — подчеркнул Онищенко.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн уличил продавца российского лекарства от коронавируса стоимостью 12 тысяч рублей в наглости после слов председателя совета директоров фармкомпании «Промомед» Петра Белого о том, что «Арепливир» якобы спасает жизни. «Нахальство!» — заявил ученый. Белый назвал стоимость лекарства в 12 320 рублей адекватной, заметив, что препарат стал «самым дешевым в мире» в своем классе.

21 сентября «Арепливир» поступил в первые аптеки. Розничная стоимость «Арепливира» составит 12 320 рублей за 40 таблеток. Второе российское лекарство, которое Минздрав решил включить в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, будет стоить чуть дешевле — 11 550 рублей.