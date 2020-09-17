Собянин рекомендовал продлить дистанционный режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем руководителям организаций продлить для сотрудников дистанционный режим работы, передает РИА Новости.

По его словам, работу в таком режиме стоит продолжить на всех предприятиях, «если (...) это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации».

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что чем больше людей будут и дальше работать из дома, тем меньше у них будет контактов с другими людьми, а снижение числа передвижений по городу сделает ситуацию с распространением инфекции в городе «более стабильной».

14 сентября Собянин заявил, что вводить новые ограничения в связи с коронавирусом не планируется. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Кроме того, по его словам, в городе свободно около 60 процентов коек для пациентов с COVID-19.