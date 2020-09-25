В Кремле заявили о контролируемой ситуации с распространением коронавируса

В Кремле констатируют рост числа зараженных коронавирусом, однако считают, что ситуация находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации — и городской в Москве, и в регионах — системы здравоохранения позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне вот этих проявлений пандемии», — сказал Песков.

Ранее 25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин попросил быть аккуратнее и самоизолироваться пенсионеров и горожан с хроническими болезнями в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Он призвал часть москвичей из числа уязвимых групп населения ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками, и по возможности не выходить из дома.

В России за последние сутки выявлено 7212 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев выявления инфекции отмечено в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224), а также в Московской (208), Ростовской (187), Нижегородской (168) и Воронежской областях (164). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах.