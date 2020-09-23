Доктор Мясников предупредил об опасности народных методов лечения

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире «России-1» предупредил об опасности народных методов лечения. Видео опубликовано на сайте телеканала.

В частности, врач раскритиковал желание россиян заниматься траволечением. По его словам, такая терапия может как помочь пациенту, так и убить его. Для подобных практик необходимо обладать специальным образованием, сказал он.

Также Мясников предостерег зрителей от использования перекиси водорода и концентрированного раствора марганцовки от неправильного применения. «Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз», — сказал он.

Особо доктор отметил бесполезность ингаляции парами горячей картошки. «Помогает? Ну, наверное, нет. Но приятно», — отметил он, закусив корнеплодом и вспомнив про целебные свойства куриного бульона.

Ранее Мясников перечислил продукты, употребление которых способно улучшить качество сна. По его словам, тем, у кого наблюдается недостаточная выработка гормона сна мелатонина, следует добавить в рацион продукты с большим содержанием аминокислот, например, яйца, вишню, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки и брокколи.