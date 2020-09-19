Доктор Мясников назвал способ отсрочить смерть

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал способ отсрочить смерть. Его слова в субботу, 19 сентября, приводит РИА Новости

По его словам, люди смогут продлить жизнь, если будут меньше бояться.

«Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника и, поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, живут дольше... То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь, ты соответственно и живешь», — пояснил Мясников.

Доктор отметил, что испытывать страх не стоит даже перед хроническими болезнями. По его мнению, они являются «платой за долгожительство».

Ранее Мясников перечислил продукты, употребление которых способно улучшить качество сна. По его словам, тем, у кого наблюдается недостаточная выработка гормона сна мелатонина, следует добавить в рацион продукты с большим содержанием аминокислот, например, яйца, вишню, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки и брокколи.