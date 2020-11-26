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Шведы разочаровались в борьбе с коронавирусом без карантина

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Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

Меньше половины шведов остались уверены в верности выбранной правительством стратегии борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Опрос зафиксировал, что 82 процента шведов сомневаются в возможности их системы здравоохранения справиться с нагрузкой во время пандемии. Кроме того, растет число разочарованных в выбранной стратегии — за месяц доля поддерживающих метод с отказом от карантина упала с 55 до 42 процентов, а 44 процента считают нынешние меры недостаточными. Эксперты считают, что такие цифры говорят о растущих тревожных настроениях в обществе.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году продолжительность жизни в Швеции упадет впервые за 120 лет — с 1900 года. У женщин показатель может сократиться с 84,7 года до 84,4, у мужчин — с 81,3 года до 80,8.

В отличие от большинства стран мира, Швеция отказалась от введения карантина. Власти приняли ряд рекомендаций, но в основном они носят добровольный характер. В середине ноября страна признала провал своего подхода в борьбе с пандемией в виде ставки на коллективный иммунитет. Сейчас число попадающих в больницы с коронавирусом в Швеции растет быстрее, чем в остальных странах Европы, а в Стокгольме каждый пятый тест оказывается положительным.

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