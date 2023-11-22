В Европе случился крупнейший королевский скандал со времен принцессы Дианы. Будущего короля Дании заметили с любовницей

Наследника престола Дании Фредерика заметили с испанской знаменитостью Казановой

В конце октября папарацци сфотографировали датского кронпринца Фредерика в обществе Хеновевы Казановы — звезды реалити-шоу, которая познакомилась с ним на эксклюзивной охоте в Альпах. Это едва ли не крупнейший монархический скандал в Европе со времен развода принца Чарльза и принцессы Дианы. Казанове пришлось скрываться от прессы, Фредерик делает вид, что ничего не случилось, а хуже всего приходится его жене — бывшей рекламщице из Австралии, в свое время случайно познакомившейся с принцем в баре. Страсти не утихают вторую неделю.

Папарацци сфотографировали кронпринца Фредерика на тайном свидании в Мадриде

Снимки, сделанные папарацци, опубликовало испанское издание Lecturas. Его главный редактор утверждает, что ради свидания с Хеновевой Казановой принц Фредерик тайно приехал в Мадрид. Это произошло сразу после того, как его супруга, принцесса Мэри, улетела в Нью-Йорк для участия в Дне ООН. Официально о визите принца ничего не сообщалось.

Позднее утверждалось, что принц хотел посетить выставку Пикассо, которая проходила в Мадриде. Его должен был сопровождать друг, но тот в последний момент заболел. Вместо себя он прислал Казанову, которую принц уже знал. Она, по его словам, хорошо разбирается в Пикассо.

Фредерик и Казанова действительно сходили на выставку, потом погуляли в парке, переоделись и в девять часов вечера отправились в ресторан. Там они просидели до часа ночи. После ресторана, как пишет Lecturas, пара вернулась в квартиру Казановы. На следующее утро принц улетел в Данию.

Они идут и разговаривают без всякого напряжения. Никто не обращает внимания ни на них, ни на двух телохранителей, которые следуют за ними на безопасном расстоянии. Датский принц Фредерик и Хеновева Казанова остаются совершенно незамеченными из журнала Lecturas

В подтверждение того, что Фредерик провел у Казановы всю ночь, Lecturas обнародовал еще несколько снимков. На одном из них принц запечатлен в тот момент, когда он выходит из ее квартиры на следующее утро.

Принц Фредерик Фото: Charles Krupa / AP Photo

Сторонники монархии обвинили принца в измене и похвалили его супругу за благоразумие

Кадры, опубликованные в Lecturas, вызвали скандал и в Испании, и в Дании, и даже в Австралии — на родине законной супруги Фредерика принцессы Мэри.

Особенно бурно отреагировали датские сторонники монархии. В социальных сетях они обвиняли принца в супружеской измене, хвалили его жену и проклинали предполагаемую любовницу.

Почет и восхищение принцессе Мэри, а тебе, кронпринц Фредерик, позор, позор, позор за твою якобы дружбу/роман с кое-какой мексиканской светской львицей комментарий на странице датской королевской семьи в соцсети

К сожалению, это подрывает репутацию датской королевской семьи комментарий на странице датской королевской семьи в соцсети

Авторы некоторых комментариев отмечали достоинство и благоразумие, с которым принцесса Мэри отреагировала на скандал. Другие пытались разглядеть в ее поведении и даже одежде во время официальных мероприятий признаки разлада с принцем Фредериком.

Чтобы избежать внимания прессы, Казанове пришлось скрываться с выключенным телефоном

Первой отреагировала Казанова. Она опровергла слухи о романе с принцем и сообщила, что ее юристы уже принимают меры, чтобы пресечь их распространение.

Я категорически отрицаю утверждения, которые намекают на романтические отношения между принцем Фредериком и мной. Любые заявления подобного рода не только полностью противоречат истине, но и злонамеренно искажают факты. Решение этого вопроса уже доверено моим юристам, которые примут подобающие меры для защиты моего права на честь, правду и тайну частной жизни Хеновева Казанова

По словам ее знакомой, испанской телеведущей Сюзанны Грисо, Казанова и Фредерик обсудили публикацию в Lecturas и договорились не комментировать ее, чтобы не давать повода для новых домыслов. Чтобы избежать ненужного внимания, она выключила телефон, села на самолет и улетела в неизвестном направлении.

Фредерик и его супруга демонстративно проигнорировали скандал. После публикации снимков они несколько раз появлялись на публике и вели себя так, будто ничего не случилось. Официальный представитель дворца заявил, что королевское семейство не комментирует слухи или инсинуации.

Эксперт по связям с общественностью, к которому обратилось датское издание B.T., сообщил, что дворец не проявляет никаких признаков озабоченности. По его мнению, это говорит о том, что датская королевская семья считает происходящее не бурей, а «легким ветерком».

Хеновева Казанова Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Казанова познакомилась с принцем во время эксклюзивной охоты в Альпах

Хеновеве Казанове 47 лет. Она родилась в Мексике, но давно переехала в Испанию. В прошлом пыталась играть в кино — в частности, сыграла небольшую роль в фильме «Призраки Гойи», в котором снимались Натали Портман и Хавьер Бардем. Сейчас она известна главным образом в качестве участницы реалити-шоу.

По-видимому, именно на съемочной площадке Казанова познакомилась с будущим мужем — испанским аристократом, пятым сыном герцогини Альбы, чемпионом Испании по конному спорту Мартинесом де Ирухо. В 2005 году они поженились, а спустя два года развелись.

Следующим возлюбленным Казановы был Гонсало Варгас — сын перуанского писателя Марио Варгаса Льосы, который в 2010 году получил Нобелевскую премию по литературе.

Она приехала с ним на церемонию награждения в Стокгольм и произвела такой эффект, что Vanity Fair назвал Варгаса и Казанову «главными героями Нобелевской премии»

Испанская телеведущая Сюзанна Грисо утверждает, что Казанова и Фредерик давно знакомы через общих друзей и встречаются несколько раз в год. «Мне рассказывали, что это приватные встречи, на которых присутствуют несколько человек из их круга, представители королевских семей, — говорит она. — Они встречаются и ночуют в частных домах».

По словам Грисо, Казанова и принц якобы сблизились после поездки в горы на охоту. «Это эксклюзивные мероприятия, за участие в которых нужно платить кучу денег, — объяснила она. — Там можно встретить всех королевских особ и детей из важных семей. Такие поездки обычно организуют в Германии или Австрии».

Принц женат на простой австралийке, которая познакомилась с ним в баре на Олимпиаде в Сиднее

Принц Фредерик и принцесса Мэри женаты 19 лет. Они познакомились в 2000 году, когда принц приехал на летнюю Олимпиаду в Сиднее. В то время Мэри работала в австралийской рекламной компании и представления не имела, что иностранец, с которым она разговаривала в баре, — это наследник старейшей королевской династии Европы.

Когда мы встретились впервые, то пожали друг другу руки. Я не знала, что он принц Датский. А через полчаса кто-то подходит ко мне и говорит: «Ты вообще знаешь, кто эти люди?» принцесса Мэри Датская

Несколько лет Мэри и Фредерик поддерживали отношения на расстоянии, а в 2004 году сыграли свадьбу в Копенгагене. У них четверо детей.