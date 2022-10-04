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Королева Дании извинилась перед семьей после лишения внуков титулов

Маргрете II признала, что недооценила последствия решения лишить внуков их титулов

Фото: Rune Hellestad / Getty Images

Королева Дании Маргрете II извинилась перед семьей после того, как приняла решение лишить четырех внуков и внучку титулов принцев и принцессы. Об этом сообщает Daily Mail.

В заявлении, сделанном вечером 3 октября, королева признала, что недооценила последствия своих действий, хотя по-прежнему считает принятое решение верным. «Мой долг и мое желание как королевы — обеспечить, чтобы монархия продолжала формироваться в соответствии с требованиями времени. Иногда это требует сложных решений, и для них всегда будет трудно найти подходящий момент», — утверждает королева.

Маргрете II добавила, что не могла предвидеть, насколько лишение титулов заденет ее младшего сына, принца Иоахима, и его семью. «Никто не должен сомневаться, что дети, невестки и внуки — моя большая радость и гордость. Теперь я надеюсь, что мы, как семья, сможем найти в себе силы, чтобы самостоятельно выйти из затруднительного положения», — говорит королева Дании.

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С 1 января 2023 года потомки принца Иоахима, 23-летний принц Николай, 20-летний принц Феликс, 13-летний принц Хенрик Карл и 10-летняя принцесса Афина, смогут использовать лишь титулы графов и графини Монпеза. Их прежние титулы принцев и принцессы Дании перестанут существовать.

По утверждению представителей Маргрете II, она хочет создать условия для того, чтобы особые королевские обязанности не ограничивали ее внуков, и они могли в большей степени определять собственную жизнь.

Другие внуки королевы, дети 54-летнего наследного принца Фредерика, сохранят свои титулы.

Принц Иоахим заявил журналистам, что у него непростые отношения с братом и что он не разговаривал с матерью по поводу ее решения.

Ранее сообщалось, что королева Дании заразилась COVID-19 после похорон Елизаветы II. Заболевание было диагностировано у Маргрете II второй раз за несколько месяцев.

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Алиса Удовик
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