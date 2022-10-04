Королева Дании извинилась перед семьей после лишения внуков титулов

Маргрете II признала, что недооценила последствия решения лишить внуков их титулов

Королева Дании Маргрете II извинилась перед семьей после того, как приняла решение лишить четырех внуков и внучку титулов принцев и принцессы. Об этом сообщает Daily Mail.

В заявлении, сделанном вечером 3 октября, королева признала, что недооценила последствия своих действий, хотя по-прежнему считает принятое решение верным. «Мой долг и мое желание как королевы — обеспечить, чтобы монархия продолжала формироваться в соответствии с требованиями времени. Иногда это требует сложных решений, и для них всегда будет трудно найти подходящий момент», — утверждает королева.

Маргрете II добавила, что не могла предвидеть, насколько лишение титулов заденет ее младшего сына, принца Иоахима, и его семью. «Никто не должен сомневаться, что дети, невестки и внуки — моя большая радость и гордость. Теперь я надеюсь, что мы, как семья, сможем найти в себе силы, чтобы самостоятельно выйти из затруднительного положения», — говорит королева Дании.

С 1 января 2023 года потомки принца Иоахима, 23-летний принц Николай, 20-летний принц Феликс, 13-летний принц Хенрик Карл и 10-летняя принцесса Афина, смогут использовать лишь титулы графов и графини Монпеза. Их прежние титулы принцев и принцессы Дании перестанут существовать.

По утверждению представителей Маргрете II, она хочет создать условия для того, чтобы особые королевские обязанности не ограничивали ее внуков, и они могли в большей степени определять собственную жизнь.

Другие внуки королевы, дети 54-летнего наследного принца Фредерика, сохранят свои титулы.

Принц Иоахим заявил журналистам, что у него непростые отношения с братом и что он не разговаривал с матерью по поводу ее решения.

Ранее сообщалось, что королева Дании заразилась COVID-19 после похорон Елизаветы II. Заболевание было диагностировано у Маргрете II второй раз за несколько месяцев.