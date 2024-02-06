Байден заявил о намерении позвонить Карлу III

Президент США Байден заявил о намерении позвонить королю Британии Карлу III

Президент США Джо Байден заявил о намерении позвонить королю Великобритании Карлу III. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я беспокоюсь за него. Только что узнал о его диагнозе», — сказал американский лидер в беседе с журналистами в Лас-Вегасе.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у Карла III обнаружен рак. Согласно сообщению, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.

29 января монарх был выписан из госпиталя после прохождения курса лечения из-за увеличенной простаты. О госпитализации британского короля стало известно 17 января. У Карла III диагностировали аденому предстательной железы.