Стало известно о планах принца Гарри встретиться с Карлом III

PA: принц Гарри отправится в Британию повидаться с больным раком Карлом III

Принц Гарри в ближайшие дни отправится в Великобританию ради встречи с королем Карлом III. О планах герцога Сассекского сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у Карла III обнаружен рак. Согласно сообщению, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.

29 января король Британии был выписан из госпиталя после прохождения курса лечения из-за увеличенной простаты. О госпитализации монарха стало известно 17 января. У Карла III диагностировали аденому предстательной железы.