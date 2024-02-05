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21:40, 5 февраля 2024Из жизни

Стало известно о планах принца Гарри встретиться с Карлом III

PA: принц Гарри отправится в Британию повидаться с больным раком Карлом III
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Hannah McKay / Reuters

Принц Гарри в ближайшие дни отправится в Великобританию ради встречи с королем Карлом III. О планах герцога Сассекского сообщает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что у Карла III обнаружен рак. Согласно сообщению, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.

29 января король Британии был выписан из госпиталя после прохождения курса лечения из-за увеличенной простаты. О госпитализации монарха стало известно 17 января. У Карла III диагностировали аденому предстательной железы.

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      Марина Совина
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