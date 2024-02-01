Стало известно о возможном отречении короля Карла III от престола

Бывший дворецкий Пол Баррел: король Карл III отречется от престола

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел считает, что британский король Карл III может отречься от престола. Об этом сообщает издание New York Post.

По мнению Баррела, Карл будет царствовать еще десять лет, а потом уступит трон своему старшему сыну — принцу Уильяму. В качестве примера он привел датскую королеву Маргрете, которая недавно объявила об отречении и передала корону наследному принцу Фредерику. По мнению Баррела, Карл последует ее примеру.

«Вряд ли ему захочется оставаться королем, когда другие европейские коронованные особы обнаружили, что можно передать престол наследникам, смотреть, как они становятся монархами, и наслаждаться этим», — утверждает Баррел. Это, по его мнению, отличает Карла и Маргрете от монархов прошлого — например, от королевы Елизаветы II.

Королева никогда бы так не поступила, потому что была человеком другого поколения. Вся ее жизнь была сформирована тем, что она — монарх Пол Баррел бывший дворецкий принцессы Дианы

Пол Баррел с 1976 года служил лакеем королевы Елизаветы II, а затем стал дворецким принцессы Дианы и оставался в этой должности до ее гибели в 1997 году. Книга воспоминаний, которую он издал в 2003 году, стала международным бестселлером.

Ранее сообщалось, что принц Уильям считает короля Карла III некомпетентным монархом. По утверждению журналиста Омида Скоби, он не желает ждать короны до старости и пользуется любым случаем, чтобы повысить свой статус.