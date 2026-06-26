Бастрыкин предложил участникам СВО поработать в школах

Глава СК Бастрыкин предложил назначить участников СВО замдиректоров российских школ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил участникам специальной военной операции (СВО) поработать в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на Международном молодежном юридическом форуме, проходящем в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он предложил заменить в школах «Разговоры о важном» уроками мужества с привлечением участников СВО.

«Мы теперь стали привлекать к ответственности директоров. Конечно, им не понравилось. И мы полагаем, что на места заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции», — сказал Бастрыкин.

Ранее глава СК рассказал, что детская преступность в России выросла на 21 процент.