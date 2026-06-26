Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 26 июня 2026Силовые структуры

Бастрыкин предложил участникам СВО поработать в школах

Глава СК Бастрыкин предложил назначить участников СВО замдиректоров российских школ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил участникам специальной военной операции (СВО) поработать в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на Международном молодежном юридическом форуме, проходящем в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он предложил заменить в школах «Разговоры о важном» уроками мужества с привлечением участников СВО.

«Мы теперь стали привлекать к ответственности директоров. Конечно, им не понравилось. И мы полагаем, что на места заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции», — сказал Бастрыкин.

Ранее глава СК рассказал, что детская преступность в России выросла на 21 процент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший министр обороны России

    В Москве раскрыта схема ухода от налогов на семь миллиардов рублей

    Раскрыты подробности экстренной госпитализации легендарного российского актера

    Россиянин «заминировал» транспортный узел для удержания любимой

    Мадьяр обвинил Орбана в удалении Венгрии от еврозоны

    Невозможность падения цен на нефть ниже $70 объяснили

    В России выросло число налоговых преступлений

    В России оценили последствия остановки поставок рыбы из Армении

    Россиянин поставил на победу Парагвая в матче ЧМ и лишился 5,15 миллиона рублей

    Названа главная цель объявленной Зеленским 40-дневной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok