Лавров назвал сообщения США заявкой на посредничество по Украине

Глава МИД РФ Лавров: Заявления США уже звучат как заявка на посредничество по Украине

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сообщения США о желании сыграть конструктивную роль по Украине звучат как заявка на посредничество. Об этом пишет ТАСС.

Лавров подчеркнул, что, когда сейчас звучит заинтересованность в том, чтобы Соединенные Штаты сыграли конструктивную роль, объединили стороны — это уже звучит как заявка на посредничество.

Глава МИД России также заявлял, что предложение Запада ввести стабилизационные войска на Украину после окончания конфликта приведет к созданию новой Берлинской стены.

Лавров отмечал, что Москва считает позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине неадекватной и шизофренической.