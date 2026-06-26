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14:29, 26 июня 2026Мир

Лавров назвал сообщения США заявкой на посредничество по Украине

Глава МИД РФ Лавров: Заявления США уже звучат как заявка на посредничество по Украине
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сообщения США о желании сыграть конструктивную роль по Украине звучат как заявка на посредничество. Об этом пишет ТАСС.

Лавров подчеркнул, что, когда сейчас звучит заинтересованность в том, чтобы Соединенные Штаты сыграли конструктивную роль, объединили стороны — это уже звучит как заявка на посредничество.

Глава МИД России также заявлял, что предложение Запада ввести стабилизационные войска на Украину после окончания конфликта приведет к созданию новой Берлинской стены.

Лавров отмечал, что Москва считает позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине неадекватной и шизофренической.

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