Польские политики возвратили Украине государственные награды

Политики из «Право и справедливость» заявили о возврате Украине государственных наград

Польские политики возвращают Украине государственные награды на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 25 июня с заявлением об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции, председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

На следующий день с аналогичными заявлениями выступили еще трое представителей этой партии — бывший министр национальной обороны и министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак, бывший спикер сейма Марек Кухчиньский, бывший министр иностранных дел Збигнев Рау. Они являются кавалерами украинских орденов «За заслуги» различных степеней.

В заявлении уточняется, что такое решение было принято из уважения к жертвам преступлений в Волыни и лояльности к президенту Польши Каролю Навроцкому.

Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина хочет забыть помощь, оказанную Польшей и ее гражданами. Он назвал недопустимой ситуацию, в которой Украина забудет о роли Варшавы, которую та сыграла в первые месяцы конфликта.