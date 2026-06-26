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14:35, 26 июня 2026Путешествия

Туристы отдали за отдых в российском селе 748 тысяч рублей

Шестеро туристов потратили на отпуск в селе Манжерок на Алтае 748 тысяч рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Шестеро туристов потратили на июньский отпуск в российском селе 748 тысяч рублей. Об этом стало известно из исследования сервиса OneTwoTrip, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Россияне провели четыре дня в селе Манжерок на Алтае. На отдых они отправились без детей, а в бронирование пятизвездочной гостиницы включили только завтраки. В Санкт-Петербурге семья из троих человек, включая ребенка, отдала за восьмидневный отдых 650 тысяч рублей. При этом питаться в престижной гостинице туристы отказались.

Третьим самым дорогим бронированием отеля в июне внутри страны стал отпуск в городе Клину: за три ночи в пятизвездочном отеле двое взрослых и один ребенок заплатили 552 тысячи рублей. Шесть ночей в Эстосадке двум россиянам обошлись в 376 тысяч рублей, они проживали в отеле с четырьмя звездами. А в городе на Волге, Плесе, компания из шести россиян провела две ночи за 298 тысяч рублей.

Ранее стали известны траты россиян на отдых в бархатный сезон. Выяснилось, что соотечественники планируют отдыхать дольше, но дешевле.

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