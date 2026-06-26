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Забота о себе
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14:29, 26 июня 2026Забота о себе

Женщина списала симптомы смертельно опасной болезни на укусы насекомых

Британская журналистка Макмаллан списала симптомы меланомы на укусы насекомых
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tanya Dol / Shutterstock / Fotodom

Британская журналистка Лора Мэй Макмаллан рассказала, как в 2013 списала симптомы смертельно опасной болезни на укусы насекомых. Своей историей женщина поделилась с «Би-би-си».

По словам Макмаллан, у нее появилось необычное красное пятно на задней поверхности правого бедра. Три месяца она не придавала этому значения, но затем все-таки обратилась к врачу. Специалист согласился, что пятно могло быть инфицированным укусом насекомого, но на всякий случай направил Макмаллан к дерматологу.

В феврале 2014 года результаты биопсии показали, что нее меланома. Макмаллан сделали операцию и удалили лимфатические узлы в паху, чтобы рак не распространялся дальше.

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Британке удалось выйти в ремиссию, вернуться к своей обычной жизни и стать матерью. Причиной смертельно опасной болезни Макмаллан считает свою любовь к загару. «Сейчас, оглядываясь назад, я с трудом могу поверить, что была настолько неосведомлена о вреде ультрафиолетовых лучей», — добавила она.

Сейчас Макмаллан наносит солнцезащитный крем за 20 минут до выхода на солнце и всегда берет с собой шляпу или зонтик, если отправляется в новое место, на случай, если там не окажется затененных участков.

Ранее исследователи опубликовали результаты пятилетнего наблюдения за пациентами, которым удаляли злокачественные опухоли. Они выяснили, что персонализированная вакцина в сочетании с иммунотерапией почти вдвое снизила риск возвращения меланомы.

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