Банк России поднял курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 26 июня составил 75,63 рубля

Курс доллара на 26 июня повышен до 75,6347 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Банка России.

Евро подорожал до 85,7697 рубля, а юань — до 11,044 рубля.

На 25 июня доллар стоил 74,7738 рубля, а евро — 85,1823 рубля. Котировки китайской валюты составляли 10,9713 рубля.

Есть прогноз, что падение цен на нефть и интервенции Министерства финансов продолжат давить на рубль в среднесрочной перспективе. Предполагается, что к концу лета курс может составить от 75 до 80 рублей.

В среду, 24 июня, доллар дошел до нового 13-месячного максимума по отношению к корзине основных валют. Динамику связали с подготовкой инвесторов к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой. В итоге индекс американской валюты поднялся до максимума в 101,51.