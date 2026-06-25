Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 25 июня 2026Экономика

Банк России поднял курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 26 июня составил 75,63 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Курс доллара на 26 июня повышен до 75,6347 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Банка России.

Евро подорожал до 85,7697 рубля, а юань — до 11,044 рубля.

На 25 июня доллар стоил 74,7738 рубля, а евро — 85,1823 рубля. Котировки китайской валюты составляли 10,9713 рубля.

Есть прогноз, что падение цен на нефть и интервенции Министерства финансов продолжат давить на рубль в среднесрочной перспективе. Предполагается, что к концу лета курс может составить от 75 до 80 рублей.

В среду, 24 июня, доллар дошел до нового 13-месячного максимума по отношению к корзине основных валют. Динамику связали с подготовкой инвесторов к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой. В итоге индекс американской валюты поднялся до максимума в 101,51.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Apple сделала заявление после удаления приложений VK из App Store

    Россиянам станет еще сложнее получить шенген в популярную страну Европы

    В российском городе сократили места для выгула собак

    Захарова высказалась о Зеленском словами из известного романа

    Суд определился с решением по расфасовавшему сестру по пакетам москвичу

    Популярных блогеров из мема «филяй-филяй» задержали в Узбекистане

    Варшава потребовала от Киева поделиться военными технологиями

    Банк России высказался о возможности формирования рынка рублевых стейблкоинов

    Россиянам дали советы перед отъездом за город

    Захарова высмеяла попытки европейцев «просунуть физиономию» в переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok