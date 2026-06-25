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17:51, 25 июня 2026Наука и техника

Пуск китайского «убийцы авианосцев» сочли сообщением для США

19FortyFive: Пуск китайской баллистической ракеты DF-17 — это сообщение для США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Пуск китайской баллистической ракеты средней дальности (БРСД) DF-17 («Дунфэн-17»), которую называют убийцей авианосцев, можно считать сообщением для армии США. Демонстрацию возможностей БРСД оценило издание 19FortyFive.

Пуск ракеты провели в ходе учений Народно-освободительной армии Китая в пустыне Гоби. Отмечается, что DF-17 является одной из самых новых гиперзвуковых ракет Пекина. Кадры испытаний впервые продемонстрировали широкой публике. В сюжете китайского телеканала подчеркнули, что военные успешно поразили объекты условного противника.

«Тот факт, что запуск DF-17 впервые был показан публике, тоже неслучаен. Послание Соединенным Штатам предельно ясно: "Только попробуйте с нами связаться, и вы пожалеете", — говорится в публикации.

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Двухступенчатую твердотопливную БРСД впервые продемонстрировали на параде в 2019 году, а в 2022-м «Дунфэн-17» применили на учениях у Тайваня. Ракета с дальностью 2,5 тысячи километров доставляет к цели гиперзвуковой блок DF-ZF.

В мае Корпус морской пехоты США отработал переброску ракетного комплекса NMESIS по воздуху в ходе учений Balikatan 2026. Машина заняла позицию возле пролива Лусон, который связывает Филиппинское и Южно-Китайское моря.

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