Наука и техника
00:15, 1 октября 2025Наука и техника

В США признали опасность китайского «убийцы авианосцев»

NI: Китайская гиперзвуковая ракета DF-17 — это шах и мат военной мощи США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайская баллистическая ракета «Дунфэн-17» (DF-17), которая способна доставить к цели гиперзвуковой блок, — это шах и мат военной мощи США. Опасность «убийцы авианосцев» признали в публикации американского издания The National Interest (NI).

«Тихо и без особого освещения в СМИ ведущие военные ученые Пентагона признают, что КНР обошла дядю Сэма, несмотря на очевидный разрыв в расходах между двумя странами, в ключевой стратегической области разработки гиперзвукового оружия», — говорится в материале.

Двухступенчатая ракета разгоняет гиперзвуковой блок DF-ZF и выводит его в ближний космос. После этого он на огромной скорости возвращается к своей цели. Изделие способно совершать маневры, которые делают практически невозможным его перехват. Как пишет издание, дальность DF-17 позволяет Китаю наносить удары по основным объектам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Автор допустил, что в гипотетическом конфликте между Китаем и США DF-17 обеспечит Пекину существенное преимущество. Комплекс может повредить взлетно-посадочные полосы на американских авиабазах и вывести из строя находящиеся в зоне досягаемости авианосцы. Издание резюмирует, что из-за DF-17 любое военное вмешательство США в регионе дорого обойдется Вашингтону.

Ранее в сентябре британская газета Financial Times писала, что новое гиперзвуковое оружие, которое Народно-освободительная армия Китая показала на параде по случаю 80-летия победы над Японией, может иметь решающее значение в возможном конфликте вокруг Тайваня.

