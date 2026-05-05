КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

КМП США перебросил по воздуху ракетный комплекс NMESIS на Филиппины

Корпус морской пехоты (КМП) США отработал переброску ракетного комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) по воздуху в ходе учений Balikatan 2026. Это указывает на возможность оперативного создания зон морской безопасности, пишет Army Recognition.

Беспилотную пусковую установку с противокорабельными ракетами доставили на Филиппины на грузовом самолете C-130. «Убийца кораблей» занял позицию возле пролива Лусон, который связывает Филиппинское и Южно-Китайское моря.

«Этот шаг показывает, как быстро подразделения союзников могут создавать зоны морской безопасности на отдаленных островах, затрудняя передвижение вражеских военно-морских сил вблизи Тайваня», — говорится в материале.

Установка NMESIS несет две противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM) с дальностью до 185 километров. Изделие, которое также может поражать наземные цели, несет боевую часть весом 120 килограммов.

