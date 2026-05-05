16:49, 5 мая 2026Наука и техника

КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

КМП США перебросил по воздуху ракетный комплекс NMESIS на Филиппины
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cpl Luke Cohen / US Marine Corps.

Корпус морской пехоты (КМП) США отработал переброску ракетного комплекса Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) по воздуху в ходе учений Balikatan 2026. Это указывает на возможность оперативного создания зон морской безопасности, пишет Army Recognition.

Беспилотную пусковую установку с противокорабельными ракетами доставили на Филиппины на грузовом самолете C-130. «Убийца кораблей» занял позицию возле пролива Лусон, который связывает Филиппинское и Южно-Китайское моря.

«Этот шаг показывает, как быстро подразделения союзников могут создавать зоны морской безопасности на отдаленных островах, затрудняя передвижение вражеских военно-морских сил вблизи Тайваня», — говорится в материале.

Установка NMESIS несет две противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM) с дальностью до 185 километров. Изделие, которое также может поражать наземные цели, несет боевую часть весом 120 килограммов.

В марте в Китае заметили макеты реактивных систем залпового огня HIMARS, которые армия страны использует для отработки уничтожения техники вероятного противника.

