Китай подготовится к уничтожению HIMARS

00:15, 24 марта 2026

Китай подготовится к уничтожению американских РСЗО HIMARS
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает использовать макеты иностранной техники, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. На фотографии новых макетов обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На снимках показаны дистанционно управляемые макеты HIMARS и тайваньских бронетранспортеров CM-34. Детальные ложные цели внешне практически полностью повторяют облик прототипов. Можно допустить, что в ходе учений при помощи макетов бойцы НОАК подготовятся распознавать и уничтожать технику вероятного противника.

Тайвань уже получил 11 систем HIMARS от США. Позже острову могут передать еще сто установок, которые способны поражать цели управляемыми реактивными снарядами, а также баллистическими ракетами ATACMS или Precision Strike Missile (PrSM).

В начале марта издание TWZ сообщило, что США в ходе операции в Иране впервые применили PrSM. Ракету запустили из установки HIMARS. Дальность базовой версии ракеты — 500 километров.

