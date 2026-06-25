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18:01, 25 июня 2026Россия

Глава СПЧ высказался о связи между абортами и демографией

Глава СПЧ Фадеев: Запрет абортов и демография абсолютно не связаны между собой
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Запрет абортов и демография абсолютно не связаны между собой. Такое заявление сделал председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Трансляцию его речи опубликовал фонд Росконгресс.

«Аборты и демография — это вообще не связанные вещи. В Польше запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем у нас, — 1,1 [ребенка] на женщину», — сказал Фадеев.

Он отметил, что нельзя смешивать воедино подход церкви, которая считает аборт грехом, и мнение государства по этому вопросу.

Это два разных подхода. Не надо их смешивать. То, что здесь происходит, — мы видим постоянное смешение одного и другого. Отдайте Богу богово, а кесарю кесарево

Валерий Фадеевглава СПЧ
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