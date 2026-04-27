Все частные клиники еще одного российского региона отказались от абортов

В Курской области все частные клиники отказались от проведения абортов

Все частные клиники Курской области отказались от проведения абортов. Об этом сообщил замгубернатора Алексей Чепик в ходе заседания регионального правительства, запись трансляции которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

До недавнего времени в Курской области оставались две частные клиники, проводившие процедуру прерывания беременности, однако они отказались от этой услуги. По словам Чепика, если в государственных медицинских организациях от абортов после обращения отказывались 35 процентов пациенток, то в частных — ни одной.

«У нас практически одна частная организация в Курской области, в Курске занималась этой работой. Ну, это, наверное, было сделано неслучайно. Это фактически монополизация этой услуги на уровне одной частной организации — это неправильно», — подчеркнул замгубернатора.

Он добавил, что частные клиники отказались от лицензии после того, как власти провели с ними работу.

Ранее от абортов отказались все частные клиники Свердловской области. Как заявили в региональном Минздраве, это произошло несмотря на то, что в ряде клиник были все предписанные федеральным законодательством условия, позволяющие проведение процедуры.

