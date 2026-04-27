14:22, 27 апреля 2026Россия

Все частные клиники еще одного российского региона отказались от абортов

В Курской области все частные клиники отказались от проведения абортов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Все частные клиники Курской области отказались от проведения абортов. Об этом сообщил замгубернатора Алексей Чепик в ходе заседания регионального правительства, запись трансляции которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

До недавнего времени в Курской области оставались две частные клиники, проводившие процедуру прерывания беременности, однако они отказались от этой услуги. По словам Чепика, если в государственных медицинских организациях от абортов после обращения отказывались 35 процентов пациенток, то в частных — ни одной.

«У нас практически одна частная организация в Курской области, в Курске занималась этой работой. Ну, это, наверное, было сделано неслучайно. Это фактически монополизация этой услуги на уровне одной частной организации — это неправильно», — подчеркнул замгубернатора.

Он добавил, что частные клиники отказались от лицензии после того, как власти провели с ними работу.

Материалы по теме:
«Были мысли уйти и не вернуться» Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
«Были мысли уйти и не вернуться»Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
2 ноября 2024
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

Ранее от абортов отказались все частные клиники Свердловской области. Как заявили в региональном Минздраве, это произошло несмотря на то, что в ряде клиник были все предписанные федеральным законодательством условия, позволяющие проведение процедуры.

    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    Землянам отказали в спасении на Марсе

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Все новости
